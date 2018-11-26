Песков назвал причину своего отсутствия на Географическом диктанте

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-26T14:41:50+03:00

Пресс-секретарь президента объяснил, что во время проведения мероприятия был в командировке

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Председатель Медиасовета Русского географического общества и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не присутствовал на Географическом диктанте.

По его словам, принять участие в образовательной акции ему помешал слишком плотный график работы.

«Я лично, к сожалению, не смог. Я был в командировке служебной, поэтому не смог принять участие», - пояснил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков заявил, что на данный момент географическая грамотность населения оставляет желать лучшего. Однако россияне более подкованы в этой сфере, чем жители стран Европы и Северной Америки. «Это неоспоримый факт», - считает Песков.

Напомним, что Географический диктант прошел 11 ноября 2018 года во всех регионах России и за рубежом. Ежегодная образовательная акция проходила уже в четвертый раз. Диктант состоял из двух частей, каждая из которых включала 15 вопросов разной степени сложности.