Большинство японцев поддерживает активизацию переговоров по Курилам

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-26T15:05:18+03:00

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Большая часть японского населения поддерживает активизацию российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года. Об этом свидетельствует опрос, проведенный деловой газетой Nikkei.

Согласно опубликованным данным, 67% опрошенных положительно оценивают договоренность, которая была достигнута 14 ноября 2018 года между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Против высказался 21% респондентов.

Известно, что возвращение Японии двух из четырех южных Курильских островов с последующей передачей остальных поддержали 46% местных жителей. 5% согласны только на два острова.

Напомним, что в 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. Согласно этому документу Советский Союз обязывался передать группу островов. Однако данное обязательство было аннулировано после заключения договора о взаимопомощи между Японией и США. Представители СССР заявили, что острова будут переданы Японии лишь после вывода с ее территории всех иностранных войск.