2018-11-26T15:24:34+03:00
Звезды

Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову

Президент России пожелал народной артистке РСФСР здоровья и благополучия
Алена Басавина
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Путин поздравил Анну ШатиловуПутин поздравил Анну ШатиловуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем диктора телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«От души поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Вас – легенду отечественного телевидения – знают и любят многие поколения граждан нашей страны», - написал президент.

По словам Владимира Путина, удивительное обаяние и интеллигентность Анны Шатиловой на данный момент являются образцом профессионального мастерства и преданности своему делу.

«Желаю Вам доброго здоровья и благополучия», - сообщается в поздравительной телеграмме.

Напомним, что Анна Шатилова — советский и российский диктор, теле- и радиоведущая, киноактриса. На протяжении многих лет вела выпуски информационных программ «Время» и «Новости», а также развлекательные программы, среди которых «Голубой огонёк».

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