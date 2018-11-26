Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову
Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем диктора телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«От души поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Вас – легенду отечественного телевидения – знают и любят многие поколения граждан нашей страны», - написал президент.
По словам Владимира Путина, удивительное обаяние и интеллигентность Анны Шатиловой на данный момент являются образцом профессионального мастерства и преданности своему делу.
«Желаю Вам доброго здоровья и благополучия», - сообщается в поздравительной телеграмме.
Напомним, что Анна Шатилова — советский и российский диктор, теле- и радиоведущая, киноактриса. На протяжении многих лет вела выпуски информационных программ «Время» и «Новости», а также развлекательные программы, среди которых «Голубой огонёк».