2018-11-26T15:41:43+03:00
Политика

МИД РФ выразил решительный протест в связи с украинской провокацией в Керченском проливе

В ведомстве подчеркнули, что Киев грубо нарушил правила мирного судоходства в Черном море
Денис СУХОВ
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Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике КрымФото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым
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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи с провокационными действиями ВМС Украины в Керченском проливе. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

«МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации», - говорится в сообщении ведомства.

Утром в воскресенье бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ, после чего продолжили движение в сторону Керченского пролива, выполняя опасные маневры и игнорируя требование российских пограничников прекратить неправомерные действия. Погоня за украинскими кораблями продолжалась несколько часов.

Из-за украинской провокации движение гражданских судов через Керченский пролив временно ограничивалось, однако к настоящему времени полностью восстановлено. Суда-нарушители находятся под арестом и пришвартованы в порту Керчи.

По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело. Кроме того, Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Ожидается, что встреча начнется в понедельник, в 19:00 мск.

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