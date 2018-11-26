2018-11-26T15:39:40+03:00
Политика

Рябков: Путин обсудит с Трампом ДРСМД на встрече в Аргентине

Денис СУХОВ
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Путин обсудит с Трампом ДРСМД на встрече в АргентинеПутин обсудит с Трампом ДРСМД на встрече в АргентинеФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудят ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Помимо ДРСМД и стратегической стабильности в Аргентине будут обсуждаться и другие вопросы, но в части контроля над вооружениями этот вопрос (о дальнейших действиях США в отношении ДРСМД) главный. Я думаю, он будет задан американскому лидеру нашим президентом», - отметил Рябков.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что на полях мероприятия состоятся полноформатные двусторонние переговоры президентов России и США.

Ранее, выступая на специальном брифинге по ДРСМД, Сергей Рябков заявил, что Москва готова сохранить приверженность договору, если Вашингтон не откажется от своих обязательств и в свою очередь будет строго соблюдать соглашение.

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