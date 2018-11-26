2018-11-26T16:26:10+03:00
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google

Американскую компанию обвиняют в том, что она не подключилась к реестру запрещенных в РФ ресурсов
Александр ДЖУМАЕВ
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Роскомнадзор завел административное дело против Google, поскольку поисковик не подключился к единому реестру запрещенных на территории России ресурсов.Роскомнадзор завел административное дело против Google, поскольку поисковик не подключился к единому реестру запрещенных на территории России ресурсов.Фото: REUTERS
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Роскомнадзор завел административное дело против Google, поскольку поисковик не подключился к единому реестру запрещенных на территории России ресурсов. Рассмотрение дела будет начато в декабре.

«В понедельник, 26 ноября 2018 года, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC. 26 ноября 2018 года в отношении Google, LLC составлен протокол об административном правонарушении», - цитирует агентство РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Поисковики, работающие в России, обязали подключиться к единой системе, содержащей реестр запрещенной информации, с 1 октября этого года. Компания Google проигнорировала это требование, из-за чего Роскомнадзор пригласил представителей американской фирмы на составление протокола об административном правонарушении.

Стоит отметить, что Google грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.

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