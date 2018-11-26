РАН намерена открыть в США представительство
Российская академия наук планирует открыть своё представительство в США. Об этом заявил глава учреждения Александр Сергеев на встрече с иностранными коллегами.
«В декабре у меня запланирована встреча с представителями Национальной академии наук США в Вашингтоне. Будет обсуждаться вопрос, в частности, открытия в США представительства РАН», - передает ТАСС слова Сергеева.
По словам президента академии, также в планах имеется открытие представительств в ряде российских регионов, а также во Франции и Германии. Александр Сергеев считает, что представительства позволят ученым из разных стран обсуждать дальнейшие пути развития науки в мире.
Отметим, что глава РАН встретился с иностранными членами РАН на полях Х Международного научного форума неправительственных партнеров ЮНЕСКО «Наука на благо человечества», проходящего 26-27 ноября в Москве.