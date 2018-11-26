Жительница Великобритании притворялась инвалидом ради выплаты многомиллионной компенсации

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-26T16:37:02+03:00

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Жительница Великобритании, 50-летняя Лесли Элдер, хотела отсудить у Национальной службы здравоохранения несколько миллионов долларов за тяжелые последствия операции. Однако в последний момент стало известно, что женщина долгое время просто притворялась тяжелобольной. Женщину случайно обнаружили на вечеринке у собственной дочери на Ибице.

Несколькими месяцами ранее Элдер утверждала, что после неудачной операции по лечению недержания мочи, проведенной в 2010 году, она постоянно чувствовала боль в области паху и ноге. Более того, Лесли уверяла, что стала «жалкой тенью прошлой себя», лишилась любимой работы и любимого хобби-путешествия по странам мира. «Несчастная» женщина требовала компенсацию в размере 2,5 миллиона фунтов (211 миллионов рублей).

Однако юристы ответчика отметили, что 50-летняя «пострадавшая» ходит в суд с тростью, а вне его стен ведет очень активный образ жизни: берет на руки внука, играет с собакой и самостоятельно ходит по магазинам. Но самое главное, что с удовольствием делает Элдер-это танцует на вечеринке собственной дочери на Ибице. Всего юристам ответчика удалось «накопать» около 40 часов видео-компромата. Ни на одном из кадров женщина не передвигалась с тростью.

Судья отметил, что врачи действительно поставили Элдер неправильный диагноз перед операцией и не получили информированного согласия на ее проведение. Но ее многочисленные жалобы на неудачную операцию признали «раздутыми» и выплатили ей лишь 120 тысяч фунтов, меньше пяти процентов от запрошенной женщиной суммы, сообщает издание Daily Mail.

После громкого скандала Национальная служба здравоохранения будет добиваться для Элдер тюремного заключения за неуважение к суду. Также юристы отметили, что 50-летняя симулянтка специально не работала после проведения операции, так как ждала выплаты компенсации.

Сама Элдер полностью отрицает свою вину. Женщина отметила, что принимала сильнодействующие препараты, выписанные врачами, поэтому ее показания в суде могли быть не совсем точными.