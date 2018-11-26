Роскомнадзор: Google может избежать штрафа

СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-26T17:28:57+03:00

У Google есть шанс избавиться от штрафа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компании необходимо только подключиться к Федеральной государственной информационной системе

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Компания Google может избежать административной ответственности. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин.

Чтобы не платить штраф, компании необходимо подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

«У Google есть шанс не быть привлеченным к административной ответственности в случае выполнения обязанностей по подключению к Федеральной государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России сайтов», - приводит ТАСС слова Субботина.

Напомним, что ранее Роскомнадзор завел административное дело против Google. По данным ведомства, компания не захотела подключиться к единой системе, содержащей реестр запрещенной информации. Все поисковики обязаны это сделать с 1 октября.

Стоит отметить, что Google грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.