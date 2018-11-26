2018-11-26T17:38:55+03:00
Наука

Российские ученые придумали, как сделать самолет легче на целую тонну

Это очень значительный вес для воздушного судна, который скажется на многих показателях полета
Ася РОМАНЧУК
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Российские ученые придумали, как снизить вес самолета на целую тоннуРоссийские ученые придумали, как снизить вес самолета на целую тоннуФото: Алина НИЗАМОВА
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Российские ученые и инженера придумали, как снизить вес самолета почти на целую тонну. Это очень большой показатель для воздушного транспорта и скажется на многих показателях самолетов.

Добиться снижения можно за счет уменьшения веса детали авиадвигателя почти на 20 процентов. Такое стало возможно после применения новой технологии изготовления кронштейна бионического формата методом лазерного выращивания из порошка российского титанового сплава. Первая опытная партия кронштейнов уже прошла испытания, которые признаны успешными.

Эксперты признаются, даже небольшое снижение веса на пару килограммов способно ощутимо поднять экономичность и улучшить летные характеристики, а если вести речь о целой тонне, то это позволит говорить о новом шаге в авиации.

Разработали новинку в НИТУ «МИСиС» и особенность ее в том, что она спроектирована с использованием бионического дизайна — компьютерной топологической оптимизации.

Изготовить кронштейн возможно только по специальной технологии, которая применяется для 3D-выращивания сложных изделий из титановых сплавов с бионическим дизайном, чтобы их свойства удовлетворяли требованиям ГОСТа к литым титановым деталям, сообщает газета «Известия».

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