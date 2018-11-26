2018-11-26T18:03:37+03:00
Политика

Бывший король Испании подвергся критике из-за фото с наследным принцем Саудовской Аравии

Хуан Карлос I и Мухаммед бен Салман встретились в ходе гран-при Абу-Даби
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: Twitter/ @KSAmofaENФото: Twitter/ @KSAmofaEN
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В ходе гран-при Абу-Даби бывший король Испании Хуан Карлос I побеседовал с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Момент беседы двух представителей монарших семейств попал в объективы фотокамер; получившиеся фото были опубликованы в Twitter МИД Саудовской Аравии

Фото вызвало резонанс в испанском обществе. Издание El Mundo опубликовало статью с заголовком «Король Хуан Карлос и Салман: фотография позора», а представители социалистических партий «Объединенные левые» и Podemos раскритиковали действия короля. По словам одного из представителей партии Podemos Пабло Эченике, данная фотография «позорит Испанию и испанцев».

Представители правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE, ИСРП), в свою очередь, воздержались от комментариев. Представитель партии Эстер Пенья заявила, что ИСРП «не придерживается какой-либо позиции» касательно этой ситуации.

Полемика вокруг фотографии связана с предполагаемой причастностью Салмана к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который пропал без вести в начале октября этого года после визита в саудовское консульство в Стамбуле. Сразу же после исчезновения Хашукджи, который был известен критикой действий саудовской королевской семьи, многие СМИ заявили о том, что журналист был убит. Эр-Рияд изначально отрицал факт смерти Хашукджи, однако позднее признал, что журналист погиб в ходе завязавшейся на территории консульства потасовки.

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