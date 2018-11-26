В Австралии пилот самолета заснул и пролетел на 50 километров дальше места посадки

СЕГОДНЯ 18:06 2018-11-26T18:06:53+03:00

В Австралии пилот самолета заснул и пролетел на 50 км мимо места посадки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время инцидента ни один пассажир не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Австралии пилот самолета, который выполнял чартерный рейс из города Девонпорт на соседний остров Кинг, заснул за штурвалом и пролетел мимо места посадки на 46 километров. Об этом сообщило издание Australian.

Инцидент произошел 8 ноября около семи часов. В тот день пилоту самолета Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air предстояло совершить семь рейсов. Он уснул во время первого из них. Известно, что никто не пострадал, самолет приземлился в целости.

Тем не менее бюро транспортной безопасности Австралии приступило к расследованию произошедшего, назвав инцидент «нарушением работоспособности летчика». Бюро намерено опросить летчика и проверить операционные процедуры авиакомпании.

Представители Vortex Air отказались комментировать ситуацию. Как сообщает издание, результаты расследования станут известны в начале следующего года.