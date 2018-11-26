Президент Сирии уволил девять министров

СЕГОДНЯ 18:20 2018-11-26T18:20:22+03:00

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Глава Сирии Башар Асад сменил в правительстве девять министров. Об этом сообщает агентство SANA.

Согласно опубликованным данным, пост главы МВД занял бригадный генерал Мухаммед Халед Рахмон. Он сместил генерала Мухаммеда аш-Шаара, который 18 июля 2012 года пострадал во время теракта в штабе силовиков в Дамаске.

Министром промышленности стал Мухаммед Муин Зин аль-Абидин Джезба, министром водных ресурсов - Хусейн Арнус, министром коммуникаций и технологий - Айяд Мухаммед аль-Хатыб.

Министерство внутренней торговли возглавил Атеф Наддаф, министерство общественных работ и жилищного строительства - Сухейль Мухаммед Абдель Латиф, министерство туризма - Мухаммед Рами Радван-Мартини.

Также министром просвещения назначен Муваффак аль-Азаб, а министром высшего образования - Бассам Башир Ибрагим.

Сообщается, что в правительстве Сирии появился новый Комитет по национальному примирению, которым будет руководить Али Хейдар.

Еще в провинции Дамаск сменился губернатор. Новым главой стал Адиль Анвар аль-Альби.