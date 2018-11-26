2018-11-26T18:42:01+03:00
Политика

МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо

Ведомство считает, что мирных жителей отравили хлором
Алена Басавина
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МИД России осудил террористов за химическую атакуМИД России осудил террористов за химическую атакуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России осуждает химическую атаку террористов на жилые кварталы Алеппо. Об этом сообщается в официальном комментарии ведовства.

«В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо», - указано в сообщении.

По данным МИДа, боевики из Идлиба при помощи активистов из «Белых красок» еще в конце октября подготовили несколько десятков емкостей с отравляющими веществами, предположительно хлором.

«Без сомнения, варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной», - пишет министерство.

Дипведомство ожидает, что международное сообщество, неоднократно заявлявшее о недопустимости применения химического оружия в Сирии, отреагирует на инцидент должным образом. Полного расследования также ждут от ОЗХО.

Напомним, что накануне террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо. В результате нападения 73 мирных жителя получили острое химическое отравление. 8 пострадавших находятся в тяжелом положении.

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