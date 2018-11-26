2018-11-26T19:08:08+03:00
Наука

КНР создаст первую в мире глубоководную базу на дне море

Кроме исследовательских целей Китайская академия наук упомянула и возможный оборонный потенциал проекта
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Китайская академия наук упомянула и возможный оборонный потенциал проектаКитайская академия наук упомянула и возможный оборонный потенциал проектаФото: скрин с видео
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Китай планирует создать первую в мире глубоководную научную базу. Она будет сконструирована по принципу космической станции со шлюзовыми отсеками для состыковки с другими автономными судами и беспилотными подводными аппаратами, исследующими дно.

Названный в честь древнегреческого бога подземного царства, проект «Аид» был запущен Китайской академией наук в нынешнем месяце, на его реализацию уже выделено более миллиарда юаней ($160 млн). Как отметил в сообщении South China Morning Post эксперт из Шанхайского океанографического университета, создание такое объекта "может быть сложнее, чем строительство космической станции, ведь никто в мире еще этим не занимался". Оптимальным местом для ее возведения китайские ученые считают Манильский желоб в Южно-Китайском море, его глубина достигает 5400 метров. Некоторые специалисты скептично смотрят на создание подобного проекта, ведь для его реализации понадобятся новые материалы, способные выдержать огромное давление воды, да и выделенных средств, по их подсчетам, может оказаться недостаточно.

Глава КНР уже прокомментировал инновационный исследовательский проект и призвал ученых "не бояться экспериментировать», ведь как он заметил, «в морских глубинах пока нет проложенных дорог".

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