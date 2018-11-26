2018-11-26T18:58:03+03:00
Политика

Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер

Президент подписал документ об организации условий для научно-технического развития страны
Алена Басавина
Поделиться:
Путин распорядился создать в Москве инновационный кластерПутин распорядился создать в Москве инновационный кластерФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному указу, кластер будет призван создать условия для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития.

«Считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, определенных правительством Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», - сказано в указе.

В руководство кластера Владимир Путин рекомендовал включить представителей президента, правительства, мэрии Москвы и РАН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соглашение между Россией и Аргентиной о мирном атоме вступило в силу
Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%
МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины
КНР создаст первую в мире глубоководную базу на дне море
МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо
В московских СИЗО ввели электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов
Президент Сирии уволил девять министров
В Австралии пилот самолета заснул и пролетел на 50 километров дальше места посадки
Путин предложил доплачивать врачам за снижение смертности на участках
Бывший король Испании подвергся критике из-за фото с наследным принцем Саудовской Аравии
Самолеты западной коалиции нанесли удар по провинции Дейр-эз-Зор
Получить кредит станет труднее
Российские ученые придумали, как сделать самолет легче на целую тонну
Московская канатная дорога первый месяц будет работать бесплатно
Роскомнадзор: Google может избежать штрафа
В Китае власти скрыли данные о утечке в море ядовитых отходов
В Казахстане женщина и ребенок скончались после дезинсекции дома
В Турции столкнулись два поезда
Сербия благодарна России за поддержку в конфликте с Косово
Опубликован список самых курящих городов России
Полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу об убийстве Хашкаджи
Жительница Великобритании притворялась инвалидом ради выплаты многомиллионной компенсации
Каток на Красной площади откроется 9 декабря
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google
РАН намерена открыть в США представительство
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября
Эксперты оценили финансовые потери Великобритании от Brexit
В клубнике из супермаркета в Новой Зеландии нашли швейные иглы