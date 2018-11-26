Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер

СЕГОДНЯ 18:57 2018-11-26T18:58:03+03:00

Президент подписал документ об организации условий для научно-технического развития страны

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному указу, кластер будет призван создать условия для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития.

«Считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, определенных правительством Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», - сказано в указе.

В руководство кластера Владимир Путин рекомендовал включить представителей президента, правительства, мэрии Москвы и РАН.