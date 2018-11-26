МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины
В МИД России выразили протест временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому из-за инцидента в Керченском проливе. Сегодня его вызвали на Смоленскую площадь.
Также было выражено возмущение по поводу акций украинских националистов и радикалов, которые закидывали российские диппредставительства в Киеве и Львове дымовыми шашками и жгли у стен зданий покрышки.
Нимчинскому вручили ноту протеста, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, утром 25 ноября три украинских корабля нарушили морскую госграницу России. Они направлялись в сторону Керченского пролива. Корабли Погранслужбы ФСБ РФ не пропустили их к Крымскому мосту. Проход под мостом был заблокирован. По тревоге были подняты два самолета и вертолет Черноморского флота РФ, которые несколько часов контролировали ситуацию в акватории.
В течение всего дня российские пограничники по каналам радиосвязи предупреждали корабли-нарушители, что они незаконно пересекли нашу границу и находятся в территориальных водах России, но те продолжали совершать опасные маневры.
Уже вечером при попытке прорыва без предупреждения к Крымскому мосту украинские корабли были задержаны российской погранслужбой ФСБ и отбуксированы в Керчь. После этого президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Военного совета. Было принято решение о введении в стане военного положения. Сегодня указ украинского лидера должна рассмотреть Верховная Рада.
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