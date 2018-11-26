МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-26T19:14:25+03:00

Москва выразила возмущение по поводу акций украинских радикалов у российских диппредставительств в Киеве и Львове

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В МИД России выразили протест временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому из-за инцидента в Керченском проливе. Сегодня его вызвали на Смоленскую площадь.

Также было выражено возмущение по поводу акций украинских националистов и радикалов, которые закидывали российские диппредставительства в Киеве и Львове дымовыми шашками и жгли у стен зданий покрышки.

Нимчинскому вручили ноту протеста, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, утром 25 ноября три украинских корабля нарушили морскую госграницу России. Они направлялись в сторону Керченского пролива. Корабли Погранслужбы ФСБ РФ не пропустили их к Крымскому мосту. Проход под мостом был заблокирован. По тревоге были подняты два самолета и вертолет Черноморского флота РФ, которые несколько часов контролировали ситуацию в акватории.

В течение всего дня российские пограничники по каналам радиосвязи предупреждали корабли-нарушители, что они незаконно пересекли нашу границу и находятся в территориальных водах России, но те продолжали совершать опасные маневры.

Уже вечером при попытке прорыва без предупреждения к Крымскому мосту украинские корабли были задержаны российской погранслужбой ФСБ и отбуксированы в Керчь. После этого президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Военного совета. Было принято решение о введении в стане военного положения. Сегодня указ украинского лидера должна рассмотреть Верховная Рада.

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