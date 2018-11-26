Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%

СЕГОДНЯ 19:18 2018-11-26T19:21:47+03:00

Министр экономического развития допускает, что данный показатель по итогам года также превысит 3,4%

Изменить размер текста: A A

Минэкономразвития ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и выше. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин в ходе первого российско-индийского экономического диалога.

«В районе 4%», - ответил министр на вопрос об инфляционных ожиданиях на конец 2018 года. Он заявил, что уровень инфляции может даже преодолеть эту отметку. «Риски такие есть, отрицать это глупо», - приводит ТАСС слова чиновника.

По словам Орешкина, отклонение на несколько десятых процента все равно впишется в целевой уровень инфляции.

«Десятые - это не тот вопрос, когда мы не укладываемся. Вот когда было 11,7% - это мы не укладывались в таргет, и даже когда инфляция в 7% - это мы не укладываемся. А все, что около 4%, - в пределах таргета», - объяснил Орешкин.

Отметим, что ранее министерство прогнозировало инфляцию по итогам года в пределах 3,4%. Однако он может оказаться более высоким из-за слабого курса рубля.