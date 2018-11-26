Соглашение между Россией и Аргентиной о мирном атоме вступило в силу
Соглашение между Россией и Аргентиной о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованного на официальном интернет портале правовой информации.
Согласно опубликованным данным, Москва и Буэнос-Айрес планируют сотрудничать в сфере проектирования, сооружения и эксплуатации атомных электростанций.
Совместными усилиями ученые будут изучать способы применения атомной энергии в мирных целях. Также предполагается сотрудничество в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, применение радиоизотопов в медицине, сельском хозяйстве и промышленности.
Отметим, что в начале года Владимир Путин встретился с президентом Аргентины Маурисио Макри в Россию. Во время трехчасовых переговоров лидеры обсудили строительство «Росатомом» АЭС в Аргентине. Также был подписан меморандум о разведке и разработке урановых месторождений.