Соглашение между Россией и Аргентиной о мирном атоме вступило в силу

СЕГОДНЯ 19:48 2018-11-26T19:48:43+03:00

Москва и Буэнос-Айрес планируют развивать сотрудничество в этой сфере по нескольким направлениям

Изменить размер текста: A A

Соглашение между Россией и Аргентиной о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованного на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно опубликованным данным, Москва и Буэнос-Айрес планируют сотрудничать в сфере проектирования, сооружения и эксплуатации атомных электростанций.

Совместными усилиями ученые будут изучать способы применения атомной энергии в мирных целях. Также предполагается сотрудничество в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, применение радиоизотопов в медицине, сельском хозяйстве и промышленности.

Отметим, что в начале года Владимир Путин встретился с президентом Аргентины Маурисио Макри в Россию. Во время трехчасовых переговоров лидеры обсудили строительство «Росатомом» АЭС в Аргентине. Также был подписан меморандум о разведке и разработке урановых месторождений.