Мосгорсуд выпустил на свободу сообщницу «бога Кузи»

СЕГОДНЯ 20:22 2018-11-26T20:22:20+03:00

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Московский городской суд повторно рассмотрел уголовное дело о деятельности секты бога Кузи. Об этом сообщает ТАСС из зала заседаний.

Согласно опубликованным данным, суд признал законным приговор в отношении лидера организации Андрея Попова, который был ранее осужден на 5 лет за насилие и мошенничество.

«Приговор Пресненского суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения», - указано в решении Мосгорсуда.

Также суд пересчитал срок наказания сообщнице «бога Кузи» Галине Маркевич, которая работала бухгалтером. В отношении нее было принято решение об освобождении из-под стражи в зале суда.

«Приговор Пресненского районного суда изменить. В связи с отбытием наказания Маркевич из-под стражи освободить», - пишет Мосгорсуд.

Напомним, что еще в 2007 году Андрей Попов, именующий себя «богом Кузей», организовал некий псевдорелигиозный круг, зазывая людей на лекции.

В 2014 году его впервые задержала полиция, у него нашли 219 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Второй раз он был задержан в 2015 году. В ходе обыска у него обнаружили 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. Внятно объяснить их происхождение Попов не смог, поэтому в отношении него и помощниц возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и «Создание секты».

В результате летом 2018 года Попову назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его бухгалтер Галина Маркевич получила 4 года и 9 месяцев, а две помощницы по 4 года колонии.