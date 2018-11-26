Появилось видео первого запуска крылатой ракеты с корвета «Громкий»

СЕГОДНЯ 21:24 2018-11-26T21:24:53+03:00

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Министерство обороны России опубликовало видео первого запуска крылатой ракеты X-35 комплекса «Уран» с корвета «Громкий».

На кадрах видно, как новейший корвет уходит в море и производит свой первый успешный запуск по дрейфующей мишени на удалении 40 километров.

Пуск ракеты комплекса Уран с корвета Громкий .

Напомним, что испытания были проведены в понедельник,26 ноября, в Японском море. Для успешного выполнения боевого упражнения были привлечены 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолет морской авиации.

Ранее корвет «Громкий» доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода. Вскоре он пополнит состав Тихоокеанского флота.