2018-11-26T21:24:53+03:00
Политика

Появилось видео первого запуска крылатой ракеты с корвета «Громкий»

Военные показали успешное поражение дрейфующей надводной мишени
Алена Басавина
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Появилось видео первых испытаний корвета "Громкий"Появилось видео первых испытаний корвета "Громкий"Фото: Из архива KP.RU
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Министерство обороны России опубликовало видео первого запуска крылатой ракеты X-35 комплекса «Уран» с корвета «Громкий».

На кадрах видно, как новейший корвет уходит в море и производит свой первый успешный запуск по дрейфующей мишени на удалении 40 километров.

Пуск ракеты комплекса Уран с корвета Громкий .

Напомним, что испытания были проведены в понедельник,26 ноября, в Японском море. Для успешного выполнения боевого упражнения были привлечены 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолет морской авиации.

Ранее корвет «Громкий» доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода. Вскоре он пополнит состав Тихоокеанского флота.

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