Появилось видео первого запуска крылатой ракеты с корвета «Громкий»
Министерство обороны России опубликовало видео первого запуска крылатой ракеты X-35 комплекса «Уран» с корвета «Громкий».
На кадрах видно, как новейший корвет уходит в море и производит свой первый успешный запуск по дрейфующей мишени на удалении 40 километров.
Пуск ракеты комплекса Уран с корвета Громкий .
Напомним, что испытания были проведены в понедельник,26 ноября, в Японском море. Для успешного выполнения боевого упражнения были привлечены 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолет морской авиации.
Ранее корвет «Громкий» доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода. Вскоре он пополнит состав Тихоокеанского флота.