2018-11-26T21:42:05+03:00
Политика

Российские Су-24 пролетели над фрегатами НАТО

Бомбардировщики приблизились к бельгийским судам в Балтийском море
Алена Басавина
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Российские Су-24 проверили бдительность НАТОРоссийские Су-24 проверили бдительность НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские Су-24 22 ноября на малой высоте совершили облет бельгийских фрегатов, которые принимали участие в учениях НАТО. Об этом сообщает телеканал VRT.

По данным издания, облет произошел около 9 утра. Бомбардировщики на малой высоте три раза прошли близко на кораблем «Годенция», а также «Луиза-Мария», которые проводили учения ПВО. Экипаж принял решение прекратить учения, чтобы не поразить Су-24.

«Русские проверяют нашу бдительность и каждый раз заходят на один шаг дальше. Мы называем это демонстрацией силы на нашем военном жаргоне», - пояснил в эфире телеканала капитан «Луизы-Марии» Кристоф Ван Беллегем.

Известно, что ранее возле «Годеции» всплывала российская подлодка. Российские власти не раз заявляли, что все действия военных самолетов и судов проходит в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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