На одном из задержанных кораблей Украины нашли сотрудников СБУ

СЕГОДНЯ 21:58 2018-11-26T22:01:30+03:00

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Российские военные обнаружили на одном из задержанных украинских кораблей двух сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза.

«На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», - приводит РИА Новости слова постпреда.

Напомним, что накануне корабли ВМС Украины «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» в Черном море нарушили российскую границу. Военные суда стали игнорировать требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота остановиться. В результате суда были задержаны.

На данный момент экипаж находится в Керчи. Трое украинских моряков доставлены в местную больницу — они получили ранения в ходе задержания. По факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Украинским военным грозит до шести лет лишения свободы.