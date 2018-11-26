2018-11-26T22:01:30+03:00
Политика

На одном из задержанных кораблей Украины нашли сотрудников СБУ

Мужчины признались, что специально пересекали границу России
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments5
На украинских судах находились сотрудники СБУ Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике КрымНа украинских судах находились сотрудники СБУ Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым
Изменить размер текста:

Российские военные обнаружили на одном из задержанных украинских кораблей двух сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза.

«На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», - приводит РИА Новости слова постпреда.

Напомним, что накануне корабли ВМС Украины «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» в Черном море нарушили российскую границу. Военные суда стали игнорировать требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота остановиться. В результате суда были задержаны.

На данный момент экипаж находится в Керчи. Трое украинских моряков доставлены в местную больницу — они получили ранения в ходе задержания. По факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Украинским военным грозит до шести лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело в отношении Google Роскомнадзор рассмотрит 11 декабря
Мексика депортировала 98 мигрантов, попытавшихся прорваться в США
Названа дата голосования парламента Великобритании по соглашению о Brexit
Российские Су-24 пролетели над фрегатами НАТО
Появилось видео первого запуска крылатой ракеты с корвета «Громкий»
Дочь Джеки Чана сыграла однополую свадьбу
Тереза Мэй представила британскому парламенту соглашение по Brexit
Мосгорсуд выпустил на свободу сообщницу «бога Кузи»
Соглашение между Россией и Аргентиной о мирном атоме вступило в силу
Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%
МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины
КНР создаст первую в мире глубоководную базу на дне море
Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер
МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо
В московских СИЗО ввели электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов
Президент Сирии уволил девять министров
В Австралии пилот самолета заснул и пролетел на 50 километров дальше места посадки