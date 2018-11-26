Мексика депортировала 98 мигрантов, попытавшихся прорваться в США
Власти Мексики депортировали 98 мигрантов из Центральной Америки, который пытались прорваться на территорию США. Об этом сообщил радиостанции Formula руководитель Национального институт миграции Херардо Бенавенте.
«Они уже уехали, у Национального институт миграции есть механизмы депортации, которые заставят покинуть национальную территорию тех иностранцев, которые нарушают положения закона, как в этом случае», - сказал чиновник.
Напомним, что накануне в районе города Тихуана около 500 беженцев попытались прорваться через границу на территорию Соединенных Штатов. В результате американским пограничникам пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.
После инцидента Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой «при необходимости».