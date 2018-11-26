Мексика депортировала 98 мигрантов, попытавшихся прорваться в США

СЕГОДНЯ 22:43 2018-11-26T22:43:01+03:00

Мексика выгнала из страны беженцев, рвущихся в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зачинщиков беспорядков на американской границе выдворили из страны

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Власти Мексики депортировали 98 мигрантов из Центральной Америки, который пытались прорваться на территорию США. Об этом сообщил радиостанции Formula руководитель Национального институт миграции Херардо Бенавенте.

«Они уже уехали, у Национального институт миграции есть механизмы депортации, которые заставят покинуть национальную территорию тех иностранцев, которые нарушают положения закона, как в этом случае», - сказал чиновник.

Напомним, что накануне в районе города Тихуана около 500 беженцев попытались прорваться через границу на территорию Соединенных Штатов. В результате американским пограничникам пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

После инцидента Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой «при необходимости».