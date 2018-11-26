2018-11-26T22:43:01+03:00
Политика

Мексика депортировала 98 мигрантов, попытавшихся прорваться в США

Зачинщиков беспорядков на американской границе выдворили из страны
Алена Басавина
Поделиться:
Мексика выгнала из страны беженцев, рвущихся в СШАМексика выгнала из страны беженцев, рвущихся в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Мексики депортировали 98 мигрантов из Центральной Америки, который пытались прорваться на территорию США. Об этом сообщил радиостанции Formula руководитель Национального институт миграции Херардо Бенавенте.

«Они уже уехали, у Национального институт миграции есть механизмы депортации, которые заставят покинуть национальную территорию тех иностранцев, которые нарушают положения закона, как в этом случае», - сказал чиновник.

Напомним, что накануне в районе города Тихуана около 500 беженцев попытались прорваться через границу на территорию Соединенных Штатов. В результате американским пограничникам пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

После инцидента Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой «при необходимости».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело в отношении Google Роскомнадзор рассмотрит 11 декабря
Названа дата голосования парламента Великобритании по соглашению о Brexit
На одном из задержанных кораблей Украины нашли сотрудников СБУ
Российские Су-24 пролетели над фрегатами НАТО
Появилось видео первого запуска крылатой ракеты с корвета «Громкий»
Дочь Джеки Чана сыграла однополую свадьбу
Тереза Мэй представила британскому парламенту соглашение по Brexit
Мосгорсуд выпустил на свободу сообщницу «бога Кузи»
Соглашение между Россией и Аргентиной о мирном атоме вступило в силу
Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%
МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины
КНР создаст первую в мире глубоководную базу на дне море
Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер
МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо
В московских СИЗО ввели электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов
Президент Сирии уволил девять министров
В Австралии пилот самолета заснул и пролетел на 50 километров дальше места посадки