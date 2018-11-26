Дело в отношении Google Роскомнадзор рассмотрит 11 декабря
Федеральная служба в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассмотрит дело в отношении поисковика Google 11 декабря. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Вадим Субботин.
«Дело будет рассмотрено 11 декабря. Позвали представителей компании», — сказал Субботин.
Ранее Роскомнадзор заявил о возбуждении дело об административном правонарушении из-за отказа подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).
По данным ведомства, с 1 октября все поисковики обязаны были присоединиться к специальному реестру запрещенной информации. Однако Google это сделать отказалась.
Теперь ей грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей.