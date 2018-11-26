2018-11-26T22:56:21+03:00
Общество

Дело в отношении Google Роскомнадзор рассмотрит 11 декабря

Ведомство пригласило представителей компании на его рассмотрение
Алена Басавина
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Дело в отношении Google рассмотрят 11 декабряДело в отношении Google рассмотрят 11 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная служба в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассмотрит дело в отношении поисковика Google 11 декабря. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Вадим Субботин.

«Дело будет рассмотрено 11 декабря. Позвали представителей компании», — сказал Субботин.

Ранее Роскомнадзор заявил о возбуждении дело об административном правонарушении из-за отказа подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

По данным ведомства, с 1 октября все поисковики обязаны были присоединиться к специальному реестру запрещенной информации. Однако Google это сделать отказалась.

Теперь ей грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей.

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