2018-11-26T23:31:52+03:00
В мире

Власти США держат в тайне, за что хотят судить Ассанжа

Американские прокуроры заявляют, что обвинения против основателя WikiLeaks не подлежат разглашению
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минюст США по ошибке опубликовал сведения об обвинениях против Джулиана АссанжаМинюст США по ошибке опубликовал сведения об обвинениях против Джулиана АссанжаФото: REUTERS
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Американские власти решили «до задержания» сохранить в тайне как суть обвинений в отношении основателя специализирующейся на громких разоблачениях организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, так и сам факт их предъявления.

Ранее в ноябре адвокат Комитета репортеров за свободу прессы запросил от правительства США информацию о предъявленных Ассанжу обвинениях, прокуроры же через суд потребовали запретить разглашение этих данных. В их ходатайстве говорится, что и первая поправка к конституции США, и законодательство страны, «не требуют от правительства подтверждать наличие обвинений раньше задержания». Теперь решать, нужно ли сделать обвинения против создателя «сайта утечек» достоянием гласности, будет суд, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, журналисты уже узнали, что судить австралийца собираются по обвинению в шпионаже. Мало того, американский Минюст (он же – генпрокуратура США) ошибся и случайно обнародовал сведения о существовании «секретных» обвинений в адрес Ассанжа.

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