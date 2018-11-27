Трампа решил покинуть еще один помощник

СЕГОДНЯ 00:19 2018-11-27T00:32:04+03:00

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Из Белого дома уходит еще один соратник Дональда Трампа: личный помощник президента США Джордан Карем объявил, что решил уволиться сразу после Нового года, сообщает газета The Hill.

«Джордан Карем – замечательный человек, с которым в последние несколько лет мы очень хорошо общались. Он был со мной с самого начала, и я ценю его преданность и приверженность моей администрации», - такое заявление в связи с уходом своего помощника сделал американский лидер.

Трамп отметил, что Карем, который в Белом доме курировал сотрудников, отвечающих за работу Овального кабинета, «проделал великолепную работу со мной и моей командой».

«Я знаю, что в будущем он совершит множество замечательных дел», - подчеркнул президент США.

Джордан Карем был одним из активных участников предвыборной кампании Трампа, а в марте этого дома занял пост его личного помощника.

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Бардак в Белом доме пугает американцев

Книжные магазины Америки сейчас завалены самыми разными книгами о Дональде Трампе. Авторы многих из них с той или иной степенью достоверности обличают хозяина Белого дома во всевозможных грехах. Но откровенных бомб, грозящих президенту США серьезной потерей репутации, пока что не появлялось.

Исключением может стать расследование, проведенное одним из самых известных американских журналистов, дважды лауреатом Пулитцеровской премии, 75-летним Бобом Вудвордом. Тем самым, чьи разоблачения вынудили в 1974 году подать в отставку президента Ричарда Никсона. Теперь, похоже, дошла очередь и до Трампа (подробности).