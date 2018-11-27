Пенс поздравил NASA с успешной посадкой зонда InSight на Марс
Вице-президент США Майк Пенс поздравил американское космическое агентство NASA и всех причастных с успешной посадкой исследовательского аппарата InSight на Марс. Он отметил, что это восьмая экспедиция американцев на Красную планету и первая геологическая миссия.
«Поздравляю NASA, Lockheed Martin, Ula Launch и всех, кто сделал сегодняшнюю посадку InSight возможной! Это стало восьмым разом, когда США сели на Марс, и первой миссией по изучению глубин Марса. Невероятное достижение!» - цитирует его слова РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября американский зонд InSight успешно «приземлился» на Марсе. С его помощью NASA рассчитывает получить ценные данные о геологии Красной планеты. Миссия рассчитана на 720 дней.
Подробнее о миссии InSight мы рассказывали в статье «Новый исследовательский аппарат NASA InSight покажет, что у Марса внутри».
Посадка на Марс - прямая трансляция.