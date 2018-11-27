2018-11-27T01:07:23+03:00
В мире

Пенс поздравил NASA с успешной посадкой зонда InSight на Марс

Вице-президент США отметил, что посадка американского исследовательского аппарата на Красной планете – это «невероятное достижение» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Вице-президент США Майк ПенсВице-президент США Майк ПенсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вице-президент США Майк Пенс поздравил американское космическое агентство NASA и всех причастных с успешной посадкой исследовательского аппарата InSight на Марс. Он отметил, что это восьмая экспедиция американцев на Красную планету и первая геологическая миссия.

«Поздравляю NASA, Lockheed Martin, Ula Launch и всех, кто сделал сегодняшнюю посадку InSight возможной! Это стало восьмым разом, когда США сели на Марс, и первой миссией по изучению глубин Марса. Невероятное достижение!» - цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября американский зонд InSight успешно «приземлился» на Марсе. С его помощью NASA рассчитывает получить ценные данные о геологии Красной планеты. Миссия рассчитана на 720 дней.

Подробнее о миссии InSight мы рассказывали в статье «Новый исследовательский аппарат NASA InSight покажет, что у Марса внутри».

Посадка на Марс - прямая трансляция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России могут перекрасить разделительные полосы на дорогах в желтый цвет
Борис Титов: Самозанятые и малый бизнес – это не ради доходов в бюджет
Трамп назвал соглашение по Brexit «отличной сделкой» для ЕС
Трампа решил покинуть еще один помощник
Власти США держат в тайне, за что хотят судить Ассанжа
Дело в отношении Google Роскомнадзор рассмотрит 11 декабря
Мексика депортировала 98 мигрантов, попытавшихся прорваться в США
Названа дата голосования парламента Великобритании по соглашению о Brexit
На одном из задержанных кораблей Украины нашли сотрудников СБУ
Российские Су-24 пролетели над фрегатами НАТО
Появилось видео первого запуска крылатой ракеты с корвета «Громкий»
Дочь Джеки Чана сыграла однополую свадьбу
Тереза Мэй представила британскому парламенту соглашение по Brexit
Мосгорсуд выпустил на свободу сообщницу «бога Кузи»
Соглашение между Россией и Аргентиной о мирном атоме вступило в силу
Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%
МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины
КНР создаст первую в мире глубоководную базу на дне море
Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер
МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо
В московских СИЗО ввели электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов
Президент Сирии уволил девять министров
В Австралии пилот самолета заснул и пролетел на 50 километров дальше места посадки