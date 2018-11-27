Пенс поздравил NASA с успешной посадкой зонда InSight на Марс

СЕГОДНЯ 00:41 2018-11-27T01:07:23+03:00

Вице-президент США отметил, что посадка американского исследовательского аппарата на Красной планете – это «невероятное достижение» [видео]

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Вице-президент США Майк Пенс поздравил американское космическое агентство NASA и всех причастных с успешной посадкой исследовательского аппарата InSight на Марс. Он отметил, что это восьмая экспедиция американцев на Красную планету и первая геологическая миссия.

«Поздравляю NASA, Lockheed Martin, Ula Launch и всех, кто сделал сегодняшнюю посадку InSight возможной! Это стало восьмым разом, когда США сели на Марс, и первой миссией по изучению глубин Марса. Невероятное достижение!» - цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября американский зонд InSight успешно «приземлился» на Марсе. С его помощью NASA рассчитывает получить ценные данные о геологии Красной планеты. Миссия рассчитана на 720 дней.

Подробнее о миссии InSight мы рассказывали в статье «Новый исследовательский аппарат NASA InSight покажет, что у Марса внутри».