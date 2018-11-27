2018-11-27T01:22:33+03:00
Экономика

Трамп назвал соглашение по Brexit «отличной сделкой» для ЕС

При этом президент и бизнесмен не считает условия выхода из Евросоюза выгодными для Британии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп оценил условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза с позиции бизнесмена. Он считает, что достигнутые договоренности по Brexit выгодны Брюсселю, но не Лондону.

«Звучит как отличная сделка для ЕС», - заявил американский лидер журналистам в понедельник, ознакомившись с текстом соглашения.

При этом он усомнился, что после «развода» с европейской семьей Британия сможет торговать со Штатами.

«Думаю, нам придется серьезно рассмотреть вопрос о том, позволено ли Соединенному Королевству торговать. В настоящее время, если смотреть на сделку, то они, возможно, не могут торговать с нами», - отметил Трамп.

По его словам, вряд ли британский премьер Тереза Мэй хотела именно этого. Глава Белого дома выразил надежду, что она «сможет с этим что-нибудь сделать», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября Мэй передала парламенту страны текст соглашения по Brexit и декларацию о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем. Между тем, британские экономисты уже подсчитали убытки королевства при выходе из ЕС на указанных в документах условиях.

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