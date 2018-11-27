2018-11-27T02:15:24+03:00
Авто

В России могут перекрасить разделительные полосы на дорогах в желтый цвет

С таким предложением к губернаторам регионов выступил Минтранс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минтранс предложил поменять цвет дорожной разметки на более заметный желтыйМинтранс предложил поменять цвет дорожной разметки на более заметный желтыйФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С целью повышения безопасности на дорогах министерство транспорта России порекомендовало региональным властям перекрасить белые разделительные полосы в более заметный желтый цвет.

Письма с таким предложением замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов уже разослал губернаторам регионов, сообщает газета «Известия». В ведомстве подчеркивают, что на сегодняшний день одна из главных причин ДТП в стране – это именно выезд на встречную полосу движения. Идею сменить цвет разделительных полос позаимствовали в скандинавских государствах.

Отмечается, что совет дан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», и это «не обязательное требование, а рекомендация».

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Разметка на дорогах постепенно усложняется. Не так давно - 28 апреля этого года - ввели так называемую вафельную, на которую нельзя заезжать, пока ее не проехал впереди идущий автомобиль. А с 1 июня Росстандарт ввел очередное новшество: одинарные или двойные линии можно рисовать как белого, так и желтого цвета. Желтый цвет будет обозначать участки, где нельзя совершать обгоны или выезжать на встречную полосу. Изучаем новые знаки и разметку (подробности).

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