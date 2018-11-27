В России могут перекрасить разделительные полосы на дорогах в желтый цвет

СЕГОДНЯ 02:15 2018-11-27T02:15:24+03:00

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С целью повышения безопасности на дорогах министерство транспорта России порекомендовало региональным властям перекрасить белые разделительные полосы в более заметный желтый цвет.

Письма с таким предложением замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов уже разослал губернаторам регионов, сообщает газета «Известия». В ведомстве подчеркивают, что на сегодняшний день одна из главных причин ДТП в стране – это именно выезд на встречную полосу движения. Идею сменить цвет разделительных полос позаимствовали в скандинавских государствах.

Отмечается, что совет дан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», и это «не обязательное требование, а рекомендация».

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