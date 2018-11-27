2018-11-27T02:38:45+03:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил повысить налоги для богатых

А с минимальной зарплаты, как сказал Борис Титов в интервью Радио «Комсомольская правда», подоходный налог можно вовсе не брать
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис ТитовУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис ТитовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Налоги для банкиров и нефтяников должны быть выше, а для людей с низкими доходами – ниже. Таким мнением уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поделился в большом интервью Радио «Комсомольская правда». Он отметил, что у нас сейчас одинаковая налоговая нагрузка и для бедных, и для богатых.

«Но если добавить сюда страховые платежи, то там даже регрессивная шкала. Богатые платят меньше (при зарплате больше миллиона рублей в год ставка снижается до 10%. - Ред.). Социализмом тут и не пахнет. Это капитализм даже без человеческого лица. Самый дикий, который в налоговой системе существует», - сказал Борис Титов.

По его словам, «когда ты получаешь 20 или 50 миллионов, у тебя есть возможность заплатить по прогрессивной шкале».

«У нас есть градация, она обсуждается. Мы считаем, что с зарплат свыше 12 млн. рублей в год, можно платить 25%, но даже не в бюджет, а хотя бы в Пенсионный фонд. Это будет некая социальная акция, чем грубое вмешательство государства», - отметил бизнес-омбудсмен.

Он считает, что налоговую систему в России нужно сделать более справедливой, поэтому кроме роста налогов для богатых Борис Титов предлагает не брать подоходный налог с минимальной зарплаты. В пример уполномоченный по защите прав предпринимателей привел Америку: «Там огромные вычеты для тех, кто получает маленькую зарплату, у кого много детей, кто учится. И это правильно».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нью-Йорке водитель машины въехал в пешеходов, есть жертвы и пострадавшие
Мексика призвала США провести расследование применения оружия против мигрантов на границе
Алеку Болдуину предъявили обвинения в драке на парковке
В России могут перекрасить разделительные полосы на дорогах в желтый цвет
Борис Титов: Самозанятые и малый бизнес – это не ради доходов в бюджет
Трамп назвал соглашение по Brexit «отличной сделкой» для ЕС
Пенс поздравил NASA с успешной посадкой зонда InSight на Марс
Трампа решил покинуть еще один помощник
Власти США держат в тайне, за что хотят судить Ассанжа
Дело в отношении Google Роскомнадзор рассмотрит 11 декабря
Мексика депортировала 98 мигрантов, попытавшихся прорваться в США
Названа дата голосования парламента Великобритании по соглашению о Brexit
На одном из задержанных кораблей Украины нашли сотрудников СБУ
Российские Су-24 пролетели над фрегатами НАТО
Появилось видео первого запуска крылатой ракеты с корвета «Громкий»
Дочь Джеки Чана сыграла однополую свадьбу
Тереза Мэй представила британскому парламенту соглашение по Brexit
Мосгорсуд выпустил на свободу сообщницу «бога Кузи»
Соглашение между Россией и Аргентиной о мирном атоме вступило в силу
Орешкин: инфляция к концу 2018 года может превысить 4%
МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины
КНР создаст первую в мире глубоководную базу на дне море
Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер
МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо
В московских СИЗО ввели электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов
Президент Сирии уволил девять министров
В Австралии пилот самолета заснул и пролетел на 50 километров дальше места посадки