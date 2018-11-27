Бизнес-омбудсмен предложил повысить налоги для богатых

СЕГОДНЯ 02:29 2018-11-27T02:38:45+03:00

А с минимальной зарплаты, как сказал Борис Титов в интервью Радио «Комсомольская правда», подоходный налог можно вовсе не брать

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Налоги для банкиров и нефтяников должны быть выше, а для людей с низкими доходами – ниже. Таким мнением уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поделился в большом интервью Радио «Комсомольская правда». Он отметил, что у нас сейчас одинаковая налоговая нагрузка и для бедных, и для богатых.

«Но если добавить сюда страховые платежи, то там даже регрессивная шкала. Богатые платят меньше (при зарплате больше миллиона рублей в год ставка снижается до 10%. - Ред.). Социализмом тут и не пахнет. Это капитализм даже без человеческого лица. Самый дикий, который в налоговой системе существует», - сказал Борис Титов.

По его словам, «когда ты получаешь 20 или 50 миллионов, у тебя есть возможность заплатить по прогрессивной шкале».

«У нас есть градация, она обсуждается. Мы считаем, что с зарплат свыше 12 млн. рублей в год, можно платить 25%, но даже не в бюджет, а хотя бы в Пенсионный фонд. Это будет некая социальная акция, чем грубое вмешательство государства», - отметил бизнес-омбудсмен.

Он считает, что налоговую систему в России нужно сделать более справедливой, поэтому кроме роста налогов для богатых Борис Титов предлагает не брать подоходный налог с минимальной зарплаты. В пример уполномоченный по защите прав предпринимателей привел Америку: «Там огромные вычеты для тех, кто получает маленькую зарплату, у кого много детей, кто учится. И это правильно».