Мексика призвала США провести расследование применения оружия против мигрантов на границе

СЕГОДНЯ 03:27 2018-11-27T03:57:20+03:00

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После воскресного инцидента на границе мексиканские власти усилили охрану в районе лагеря беженцев возле города Тихуана. А МИД Мексики направил в посольство США дипломатическую ноту с призывом провести всестороннее расследование применения нелетального оружия против мигрантов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 ноября около 500 нелегалов из «каравана мигрантов» попытались прорваться через полицейское оцепление на территорию Соединенных Штатов. Американские пограничники применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.

«МИД представил дипломатическую ноту в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана — Сан-Диего», - цитирует заявление мексиканского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

По данным МВД Мексики, в приюте для беженцев в Тихуане находится около 5,6 тысячи человек, а всего в стране на сегодняшний день пребывают белее 8,2 тысячи мигрантов из Центральной Америки. К слову, почти сотню тех, кто накануне пытался прорваться через границу, депортировали.

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