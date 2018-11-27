В Нью-Йорке водитель машины въехал в пешеходов, есть жертвы и пострадавшие

СЕГОДНЯ 04:03 2018-11-27T04:18:53+03:00

Погиб один человек, еще шесть получили травмы

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Вечером в понедельник, 27 ноября, в нью-йоркском районе Манхэттен автомобиль протаранил группу пешеходов, в результате один человек погиб, еще шесть получили травмы разной степени тяжести, сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что инцидент произошел в квартале Чайнатаун. Сейчас на месте работают полицейские, сотрудники службы пожарной охраны мегаполиса и медики «Скорой помощи».

По словам правоохранителей, они не считают, что водитель сбил людей намеренно, речи о теракте не идет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 октября прошлого года в результате террористической атаки в Манхэттене погибли восемь человек, ещё 15 пострадали. 29-летний житель штата Флорида, выходец из Узбекистана по имени Сайфулло Саипов за рулем грузовика выехал на велосипедную дорожку, сбил несколько велосипедистов, а потом врезался в школьный автобус, выбежал из кабины и открыл стрельбу по прохожим.