Спецпрокурор США Мюллер заявил, что Манафорт соврал ФБР
Бывший глава предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт уже после заключения сделки со следствием соврал следователям ФБР, нарушив таким образом договоренности. И теперь ему грозит более суровый приговор: свыше обещанных десяти лет тюрьмы.
Об этом 26 ноября заявил спецпрокурор по так называемому «делу России» Роберт Мюллер. По его словам, Манафорт «совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и аппарату спецпрокурора по целому ряду вопросов». При этом он не уточняет, в ответах на какие именно вопросы обвиняемый сказал неправду, но пообещал перед вынесением приговора предоставить суду более детальную информацию, «в которой излагается характер преступлений и ложь обвиняемого».
Между тем, адвокаты Манафорта утверждают, что их подзащитный отвечал предельно честно и сам «считает, что предоставил правдивую информацию». По их словам, он старался выполнить свои обязательства по сотрудничеству со следствием, передает ТАСС.
Напомним, Пол Манафорт и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывает 12 пунктов.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в сентябре Манафорт пошел на сделку со следствием и согласился признать себя виновным в суде в обмен на более мягкий приговор.