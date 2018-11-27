Спецпрокурор США Мюллер заявил, что Манафорт соврал ФБР

СЕГОДНЯ 04:30 2018-11-27T04:47:03+03:00

Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту может грозить уже более десяти лет тюрьмы Фото: REUTERS

Экс-глава предвыборного штаба Трампа нарушил условия сделки со следствием, и теперь ему грозит более суровый приговор

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Бывший глава предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт уже после заключения сделки со следствием соврал следователям ФБР, нарушив таким образом договоренности. И теперь ему грозит более суровый приговор: свыше обещанных десяти лет тюрьмы.

Об этом 26 ноября заявил спецпрокурор по так называемому «делу России» Роберт Мюллер. По его словам, Манафорт «совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и аппарату спецпрокурора по целому ряду вопросов». При этом он не уточняет, в ответах на какие именно вопросы обвиняемый сказал неправду, но пообещал перед вынесением приговора предоставить суду более детальную информацию, «в которой излагается характер преступлений и ложь обвиняемого».

Между тем, адвокаты Манафорта утверждают, что их подзащитный отвечал предельно честно и сам «считает, что предоставил правдивую информацию». По их словам, он старался выполнить свои обязательства по сотрудничеству со следствием, передает ТАСС.

Напомним, Пол Манафорт и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывает 12 пунктов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в сентябре Манафорт пошел на сделку со следствием и согласился признать себя виновным в суде в обмен на более мягкий приговор.