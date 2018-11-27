Зонд NASA InSight прислал первый снимок поверхности Марса

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-27T05:23:45+03:00

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Специалисты американского космического агентства NASA объявили, что исследовательский аппарат InSigh прислал на Землю первый снимок поверхности Марса. Переданное зондом изображение показали на экране в центре управления полетом.

Комментируя снимок, на котором видны частицы пыли и марсианский горизонт, руководитель научной миссии Mars InSight Брюс Банердт отметил, что благодаря этой фотографии можно изучить характер поверхности в точке посадки – плато Элизиум (Elysium Planitia), расположенное возле экватора, – и оценить состояние аппаратуры.

Снимок Красной планеты, переданный зондом Mars InSightФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По его словам, несколько дней нужно на то, чтобы проверить работоспособность автоматической станции и оборудования для бурения, а до начала сейсмических исследований Марса пройдет несколько недель, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября американский зонд InSight успешно «приземлился» на Марсе. С его помощью NASA рассчитывает получить ценные данные о геологии Красной планеты. Миссия рассчитана на 720 дней.

Подробнее о миссии InSight мы рассказывали в статье «Новый исследовательский аппарат NASA InSight покажет, что у Марса внутри».