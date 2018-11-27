Зонд NASA InSight прислал первый снимок поверхности Марса
Специалисты американского космического агентства NASA объявили, что исследовательский аппарат InSigh прислал на Землю первый снимок поверхности Марса. Переданное зондом изображение показали на экране в центре управления полетом.
Комментируя снимок, на котором видны частицы пыли и марсианский горизонт, руководитель научной миссии Mars InSight Брюс Банердт отметил, что благодаря этой фотографии можно изучить характер поверхности в точке посадки – плато Элизиум (Elysium Planitia), расположенное возле экватора, – и оценить состояние аппаратуры.
Снимок Красной планеты, переданный зондом Mars InSightФото: REUTERS
Фото: REUTERS
По его словам, несколько дней нужно на то, чтобы проверить работоспособность автоматической станции и оборудования для бурения, а до начала сейсмических исследований Марса пройдет несколько недель, передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября американский зонд InSight успешно «приземлился» на Марсе. С его помощью NASA рассчитывает получить ценные данные о геологии Красной планеты. Миссия рассчитана на 720 дней.
Подробнее о миссии InSight мы рассказывали в статье «Новый исследовательский аппарат NASA InSight покажет, что у Марса внутри».
Посадка на Марс - прямая трансляция.