Трамп: Когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом Пресли

СЕГОДНЯ 05:59 2018-11-27T06:55:38+03:00

Президент США признался, что это ему очень льстило

Изменить размер текста: A A

Скромный американский лидер Дональд Трамп поведал своим сторонникам в штате Миссисипи, что в юности он был похож на легендарного певца Элвиса Пресли. По крайней мере, ему тогда так говорили знакомые.

«Я не должен этого говорить, меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание мои светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом», - сказал Трамп в городе Тьюпело, где родился король рок-н-ролла.

«Это заметно? Не верится, да? Я всегда считал это большой похвалой», - признался президент США.

16 ноября он впервые за время своего пребывания у власти вручил высшую гражданскую награду страны – Президентскую медаль свободы. Ее были удостоены семь американцев, трое из них, в том числе Элвис Пресли, – посмертно, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Элвис Пресли внезапно умер от сердечного приступа 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Считается, что главную роль в его смерти сыграли многочисленные лекарства и нездоровый образ жизни, но после анализа ДНК пряди волос певца исследоватли пришли к выводу, что у него от рождения была ослаблена сердечная мышца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восемь снимков Элвиса Пресли в его знаменитых позах

8 января 1935 года родился Элвис Пресли, «Король рок-н-ролла». Бешеная популярность певца началась с его знаменитых движений бедрами. Мы сделали подборку фото, где Элвис исполняет характерное движение (подробности).