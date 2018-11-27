2018-11-27T06:52:03+03:00
В мире

Трамп хочет создать всемирную телесеть вместо CNN

По словам президента США, телеканал изображает Соединенные Штаты фальшиво, а миру нужно показать, «какие великие мы на самом деле»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп предложил создать американскую телевизионную сеть для всемирной аудиторииПрезидент США Дональд Трамп предложил создать американскую телевизионную сеть для всемирной аудиторииФото: REUTERS
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У Дональда Трампа новая идея: нужно создать американскую телевизионную сеть, которая вещала бы по всему миру и стала альтернативой новостному каналу CNN, который постоянно его критикует и, как твердо убежден президент США, создает ложный, необъективный образ «великой Америки» за границей. Этой мыслью глава Белого дома, по обыкновению, поделился с подписчиками в Twitter.

«Хотя дела у CNN в Соединенных Штатах, судя по рейтингам, идут не очень хорошо, за пределами США у них очень мало конкурентов. Во всем мире CNN является мощным голосом, который изображает Соединенные Штаты в пристрастном и фальшивом виде», - посетовал Трамп.

Он добавил, что «с этим надо что-то делать».

«В том числе, возможно, создать нашу собственную всемирную сеть, чтобы показать всему миру, какие великие мы на самом деле!» - подытожил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нынешний хозяин Белого дома часто обвиняет телеканал в публикации «фейковых» новостей, даже однажды назвал его «врагом американского народа», после чего в CNN пригрозили президенту «последствиями».

К слову, американские журналисты посмеиваются над привычкой Трампа публиковать по дюжине твитов в сутки. Однажды на страницах пятничного номера газеты The New York Post появилась «статья» из трех слов, посвященная его активности в Twitter: «Остановись. Просто остановись».

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