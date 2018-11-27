2018-11-27T07:35:20+03:00
Политика

На украинско-польской границе дальнобольщики подрались с протестующими

Демонстранты блокировали подъезды к КПП и жгут шины, из-за этого в пункте пропуска «Ягодин» образовалась огромная очередь из фур
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Владельцы автомобилей с еврономерами блокировали движение на дорогах, ведущих к КППВладельцы автомобилей с еврономерами блокировали движение на дорогах, ведущих к КППФото: REUTERS
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На украинско-польской границе, где протестуют владельцы машин с еврономерами, начались столкновения. В районе пункта пропуска «Ягодин» водители грузовиков подрались с митингующими автомобилистами.

«На «Ягодине» начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины жгут», - рассказала журналистам пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

Она сообщила, что пункта пропуска образовалась огромная очередь из грузовиков, причем число вынужденных простаивать фур «стремительно растёт». По данным Непряхиной, выезда ожидают примерно 300 грузовых автомобилей, въезда – около полусотни, передает украинское агентство УНН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за протестов автомобилистов, недовольных новыми правилами растаможивания машин с европейскими номерами погранслужба Украины усилила меры безопасности на украинско-польской границе. Протестующие блокируют дороги, ведущие к пунктам пропуска.

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