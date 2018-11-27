2018-11-27T08:14:02+03:00
Общество

Минтранс посоветовал перекрасить сплошную на дороге в желтый цвет

Это поможет снизить число аварий, уверены в ведомстве
Ася РОМАНЧУК
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Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разметку в желтый цветМинтранс рекомендовал регионам перекрасить разметку в желтый цветФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Министерстве транспорта РФ знают, как снизить число ДТП на дороге. Нужно перекрасить сплошную на дороге в желтый цвет, это поможет привлечь внимание водителей и улучшит статистику аварий.

Такую рекомендацию ведомство разработало в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». Совет будет дан региональным властям, а они уже выберут участки, где это применить целесообразнее всего. Пока выезд на встречную полосу – это основная причина ДТП в России.

Желтая разметка будет применяться «на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения», отмечается в проекте. Данный пункт был включен в общий план по предложению Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России «в целях повышения безопасности на дорогах и является не обязательным требованием, а рекомендацией», сказали газете «Известия» в Минтрансе.

Эксперимент по использованию желтой разметки уже проводился в ряде регионов страны. В результате на тестируемых участках в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае аварийность снизилась на 30%.

Идея была позаимствована в Скандинавии.

Сайт kp.ru рассказывал, что в России утвержден ГОСТ, который допускает использование не только желтой, но и синей разметки на дорогах.

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