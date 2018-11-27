2018-11-27T08:41:56+03:00
В мире

Трамп назвал «безопасным» слезоточивый газ, применяемый против мигрантов на границе с Мексикой

Ранее около 500 нелегалов попытались прорваться через кордон на американскую территорию
Денис СУХОВ
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Трамп назвал «безопасным» слезоточивый газ, применяемый против мигрантов на границе с МексикойТрамп назвал «безопасным» слезоточивый газ, применяемый против мигрантов на границе с МексикойФото: REUTERS
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Слезоточивый газ, применяемый против прорывающихся через границу с Мексикой мигрантов-нелегало, является ослабленной и «очень безопасной» формой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на во время круглого стола по реформе системы уголовного правосудия в городе Билокси (штат Миссисипи).

Присутствовавшие журналисты попросили главу государства дать оценку слезоточивого газа против мигрантов, которые зачастую приходят на границу вместе с детьми.

«Я бы спросил, зачем они туда отправились?...(применявшийся на границе) слезоточивый газ - очень слабая форма слезоточивого газа как такового, она очень безопасна», - отметил американский лидер.

Также президент задался вопросом, почему родители, зная, что американские пограничники могут применить против них слезоточивый газ, берут с собой детей.

«В некоторых случаях это не родители. Это люди, которых называют «захватчиками». Они хватают детей, потому что считают, что это даст им определенный статус, определенные преимущества», - добавил Трамп.

В воскресенье несколько тысяч нелегалов из так называемого «каравана мигрантов» устроили митинг вблизи погранерехода между мексиканской Тихуаной и Сан-Диего (штат Калифорния).

При этом группа мигрантов из примерно 500 человек предприняла попытку прорыва через границу в США – американские силовики были вынуждены применит против них слезоточивый газ.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп разрешил расположенным на границе с Мексикой военным при необходимости стрелять на поражение, чтобы не допустить прорыва «каравана мигрантов» на территорию США.

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