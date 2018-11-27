Трампу не понравился инцидент в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-27T09:14:45+03:00

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Спустя сутки после провокации украинского флота в Керченском проливе на инцидент отреагировал и президент США Дональд Трамп.

- Нам не нравится то, что происходит в любом случае, - заявил американский лидер. - Надеюсь, что ситуация будет урегулирована.

- В Европе тоже не в восторге, они над этим работают. Мы все вместе работаем над этим, - добавил Трамп. А вот столь ожидаемого украинским президентом Петром Порошенко обвинения Москвы в агрессии мы пока не услышали.

То, как сотрудники ФСБ России задержали в понедельник утром три военных корабля Украины, которые нарушили госграницу России, видели многие. Отметим, что ФСБ показало кадры с признаниями украинских моряков, которые сказали, что шли осознанно на провокацию в Керченском проливе. Теперь им предстоит ответить по закону за нарушение границы. А после «Азовского инцидента» украинцы в соцсетях разделились на два лагеря.