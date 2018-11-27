"Призываем США обуздать своих подопечных" - посольство России о погромах на Украине
Прокатившаяся волна бесчинств возле российских дипломатических представительств на Украине вслед за провокацией кораблей Незалежной в Керченском проливе не могла остаться без ответа со стороны наших дипломатов.
- Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии, - поддержали сослуживцев в посольстве России в Вашингтоне.
- Призываем США обуздать наконец своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец, - говорится в заявлении российского диппредставительства в Вашингтоне.
Напомним, что накануне в ряде городов Украины состоялись митинги у российских посольств и генконсульств. В Киеве посольство России забросали дымовыми шашками, рядом раскладывали покрышки. В Харькове закидали фаерами территорию генконсульства России. У здания генконсульства России во Львове активисты подожгли автомобильные шины.