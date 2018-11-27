МИД Турции: причастные к делу Хашкаджи действовали по приказу

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-27T10:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уверен, что причастные к делу саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи заранее спланировали его убийство и действовали не в одиночку. Такое заявление турецкий политик сделал во время интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Выдержки из беседы приводит информационное агентство Турции Anadolu.

Турецкие власти сомневаются в том, что прибывшие из Эр-Рияда лица, которые причастны к убийству обозревателя The Washington Post, действовали самостоятельно. Чавушоглу считает, что они просто не посмели бы совершить это дело в одиночку. Однако властям сложно что-либо доказать без без доказательств.

Глава МИД Турции напомнил, что «многие считают ответственным саудовского кронпринца» Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Президент США Дональд Трамп ни раз высказывался по этому поводу и допустил, что наследный принц заблаговременно знал об убийстве. «Может быть, он знал, а может, и нет», - неуверенно заявил ранее американский лидер. Чавушоглу считает, что Трамп мог выразиться подобным образом из-за наличия у США каких-либо сведений.

При этом он отметил, что власти Саудовской Аравии просят данные у турецкой стороны, но сами ничем не делятся.

«Они просят фоторобот местного подельника [убийц Хашкаджи], но зачем им он, если они и так знают имя этого человека?» - заявил глава МИД Турции.

Кроме того, Мелют Чавушоглу рассказал, что лично слушал аудиозаписи убийства журналиста Джамал Хашкаджи. Судя по записям, его преднамеренно убили за семь минут. «Они решили его убить не потому, что не смогли убедить вернуться на родину. [На записи] слышно, как судмедэксперт (один из тех, кто прибыл в Стамбул из Эр-Рияда в день убийства Хашкаджи) отдает приказ», - сказал турецкий политик. При этом судмедэксперту «понадобилась музыка во время расчленения тела», и от этого процесса тот человек «получал удовольствие».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что полиция Турции провела обыск на вилле на северо-западе страны по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.