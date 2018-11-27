2018-11-27T10:33:40+03:00
Общество

В России беспилотные автомобили получат специальный знак

Наклейка с литерой «А» будет означать «Автономное вождение»
Денис СУХОВ
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В России беспилотные автомобили получат специальный знакВ России беспилотные автомобили получат специальный знакФото: Иван МАКЕЕВ
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Беспилотные автомобили в России получат специальный знак в в виде буквы «А», означающей «Автономное вождение». Об этом заявил пресс-секретарь Научно-технической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.

Внедрение знаков начнется в рамках эксперимента по эксплуатации беспилотных машин в некоторых районах Москвы и Татарстана.

«Проведение правового эксперимента поможет определить поведение всех участников дорожного движения и взаимодействие с высокоавтоматизированным транспортом. Для обеспечения безопасности каждый беспилотный автомобиль будет оснащен специальным знаком «А», что означает «Автономное вождение», - пояснил Федосеев.

По его словам, испытания помогут определить экономическую модель использования беспилотных автомобилей, наметить пути коммерческого использования высокоавтоматизированных транспортных средств и оценить перспективы рынка «умной мобильности».

Новый знак полностью соответствует ГОСТу, его можно будет официально использовать на автомобилях с высокой степенью автоматизации. Прототип знака представят 30 ноября на форуме Urban Mobility, участники которого получат первые экземпляры. Предполагается, что в дальнейшем знак с литерой «А» будет общедоступным.

Экспериментальная эксплуатации беспилотников на дорогах общего пользования будет осуществляться в рамках дорожной карты НТИ «Автонет» в Москве и Татарстане до 1 марта 2022 года. Опираясь на его результаты Минпромторг разработает требования к стандартам безопасности и испытания таких транспортных средств, а МВД сформирует и направит правительству предложения о целесообразности дальнейшего применения и развития такого опыта.

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