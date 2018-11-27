2018-11-27T11:14:25+03:00
Наука

НАСА опубликовало видео посадки зонда на Марс в рамках миссии InSight

Ранее исследовательский аппарат передал на Землю свое первое фото марсианской поверхности
Денис СУХОВ
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Исследовательский зонд миссии InSightИсследовательский зонд миссии InSightФото: REUTERS
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало видео посадки на Марс исследовательского аппарата в рамках миссии InSight. Соответствующая запись появилась на странице проекта в Youtube.

Ролик отлично передает напряженную атмосферу, которая царила в центре управления полетами во время посадки зонда. Видеоряд сопровождается анимацией, дающей представление обо всех этапах этой непростой задачи.

NASA Lands InSight on Mars.НАСА опубликовало видео посадки зонда на Марс в рамках миссии InSight

Аппарат добирался до Марса семь месяцев и подошел к Красной планете на скорости 19800 км/ч.

Для успешной посадки 300-килограммового зонда с хрупким оборудованием его автоматике необходимо было выполнить ряд сложных действий, чтобы довести скорость снижения примерно до 10 км/ч.

Торможение в разряженной атмосфере Марса началось в 125 километрах от поверхности, а всего посадка заняла около 6,5 минут. После отделения кожуха теплоизоляции зонд выпустил парашют диаметром 11,8 метров.

На последнем этапе торможение обеспечивали 12 двигателей. За 15 секунд до касания аппарат выпустил опоры и плавно опустился на поверхность планеты. Ранее зонд отправил на Землю первое фото, позволившее оценить обстановку в зоне посадки

Предполагается, что в течение ближайших двух лет зонд будет собирать информацию о геологической структуре и сейсмической активности на Марсе, регистрируя как падение метеоритов, так и глубинные процессы.

Проект стоимостью $480 млн поручили специалистам Лаборатории реактивного движения (Лос-Анджелес, Калифорния), которые ранее работали над марсоходами «Спирит», «Оппортьюнити» и «Кьюриосити».

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