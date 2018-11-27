Для секретной информации Минобороны создадут специальные флеш-накопители

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-27T11:31:34+03:00

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Для министерства обороны будут созданы специальные флеш-накопители, которые заменят обычные «флешки». Это сделано для того, чтобы секретные сведения не попали в руки к недобросовестным пользователям.

Переносить все данные, которые имеют гриф «секретно» можно будет только с помощью таких устройств. Первые образцы накопителей уже начали поступать в войска.

Каждое устройство имеет уникальный номер и выдается конкретному военнослужащему, который несет за него ответственность. Выглядит новинка, как обычный накопитель и позволяет переносить сведения с одного компьютера на другой. Пользоваться другими носителями военнослужащим запрещено.

Особенность конструкции в том, что она исключает утечку данных, отметили в Минобороны.

- Данные карты появятся во всех войсках. Они будут двух видов: синие и красные. Первые — для документов с грифом «для служебного пользования», то есть, не закрытой информации. Красные – категория секретно. Доступ к содержимому через пароль, кроме того, устройство сохраняется всю историю взаимодействия с компьютером, фиксируя всю передачу сведений в специальном реестре, - сообщили газете "Известия" в военном ведомстве.

Нарушение установленного порядка пользования приведет к дисциплинарному взысканию, лишению допуска к секретной информации и увольнению. А в особенных случаях – к уголовному делу по статье 283 УК РФ «Разглашение гостайны».