Трамп раскритиковал планы концерна General Motors закрыть четыре завода в США

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-27T11:54:11+03:00

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Президент США Дональд Трамп довольно резко отреагировал на планы автомобильного концерна General Motors закрыть пять заводов в Северной Америке и сократить порядка 10 тысяч сотрудников в регионе.

О закрытии предприятий GM было объявлено накануне. Речь идет о четырех заводах в США и одном – в Канаде. Компания планирует прекратить сборку непопулярных моделей авто (включая Chevrolet Volt, Chevrolet Impala и Chevrolet Cruze; Buick LaCrosse; Cadillac CT6 и Cadillac XTS) и удвоить инвестиции в разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей. По оценке концерна, такие меры позволят освободить дополнительные $6 млрд до 2020 года.

Узнав о планах автопроизводителя, американский лидер поспешил связаться с главой GM и донести до нее всю степень своего негодования решением концерна.

«Я очень жестко с ней поговорил, когда я услышал про закрытие заводов. Я напомнил, что эта страна многое сделала для General Motors. Я очень недоволен», - заявил раздосадованный Трамп журналистам, имея в виду государственную поддержку, которую концерну оказали в 2008 году.

Глава госдарства отметил, что на GM оказывается серьезное политическое давление с тем, чтобы заставить концерн изменить планы и отказаться от сокращений.

«Их машины плохо продаются. Значит, они начнут выпускать новые машины - я уверен, что в ближайшее время они начнут выпускать новые модели. Это в их же интересах», - добавил Трамп.

Напомним, возрождение американской промышленности было одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Трампа. Заняв президентское кресло, он продолжил последовательную политику в этом направлении, постоянно критикуя компании, которые сокращают производство в США и переносят его в другие страны.