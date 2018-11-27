2018-11-27T12:27:53+03:00
Экономика

Российские продавцы в «Черную пятницу» заработали 17,4 млрд рублей

Средний чек составил порядка 11 тысяч рублей
Ася РОМАНЧУК
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Продавцы в "Черную пятницу" заработали более 17 млрд рублейПродавцы в "Черную пятницу" заработали более 17 млрд рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России завершился «Черная пятница», когда тысячи товаров были выставлены на продажу с огромными скидками. С 23 по 25 ноября покупатели сметали все без разбора, пытаясь сэкономить. По данным экспертов, средний чек составлял 11 тысяч рублей, а продавцы онлайн-сегмента заработали не менее 17,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

Больше всего покупателей интересовали бытовая техника, электроника и одежда, делится данными президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

В прошлом году выручка составила 6,7 млрд рублей.

Такая разница объясняется тех, что в этом сезоне в распродажах приняли участие в 1,5 раза больше продавцов, соответственно, увеличился оборот продукции.

Нарушений во время проведения акции зафиксировано не было, цены были честные. Единственное на что жаловались клиенты – это невозможность активировать скидочный купон, таких обращений было около 200 штук, пишет газета «Известия».

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