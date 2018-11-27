2018-11-27T13:06:05+03:00
Политика

Говорит Ямал!

4 декабря губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отчитается перед жителями ЯНАО о положении дел в округе
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Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа 9 сентября, а уже вник в проблемы и наметил планы развития региона. Об этом он расскажет 4 декабря в ходе выступления с ежегодным отчётом губернатора о результатах деятельности регионального правительства и о положении дел в округе.

Глава округа даст оценку работе региональной власти и поставит задачи на среднесрочный период. Больше всего людей, само собой, интересует строительства жилья, школ, детских садов, лечебных и спортивных учреждений. Именно на эти цели ориентирована большая часть бюджета ЯНАО: из 175,2 миллиардов рублей в следующем году 80 процентов пойдет на «социалку». Такая же тенденция сохранится и в дальнейшем.

Затронет глава региона и тему инвестиционного климата. На Ямале сейчас реализуется 30 приоритетных проектов на сумму более 2,8 триллиона рублей. На их долю приходится три четверти всех инвестиций в российской Арктике. Сегодня округ входит в пятерку самых инвестиционно привлекательных регионов.

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