2018-11-27T14:09:02+03:00
В мире

Пашинян намерен вывести отношения с Россией на новый уровень

В Ереване уверены в необходимости качественного сотрудничества с Москвой
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Армения намерена вывести отношения с Россией на новый уровень. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян в городе Ванадзоре, где проходили предвыборные митинги.

«Мы должны продолжать нашу работу по укреплению наших взаимоотношений с стратегическим партнером - Россией. Они должны быть подняты на качественно новый уровень как в рамках ОДКБ и ЕАЭС, так и в двустороннем формате», - сказал Пашинян.

Ранее и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, что Армения держит курс по укреплению союзнических отношений с Россией на всех уровнях. После смены власти в республике 8 мая 2018 года Пашинян заявил, что армяно-российские отношения «никогда не находились на столь высоком уровне».

В сентябре текущего года Николя Пашинян заявил, что в отношениях России и Армении нет ни одной проблемы.

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