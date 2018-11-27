Пашинян намерен вывести отношения с Россией на новый уровень

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-27T14:09:02+03:00

В Ереване уверены в необходимости качественного сотрудничества с Москвой

Изменить размер текста: A A

Армения намерена вывести отношения с Россией на новый уровень. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян в городе Ванадзоре, где проходили предвыборные митинги.

«Мы должны продолжать нашу работу по укреплению наших взаимоотношений с стратегическим партнером - Россией. Они должны быть подняты на качественно новый уровень как в рамках ОДКБ и ЕАЭС, так и в двустороннем формате», - сказал Пашинян.

Ранее и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, что Армения держит курс по укреплению союзнических отношений с Россией на всех уровнях. После смены власти в республике 8 мая 2018 года Пашинян заявил, что армяно-российские отношения «никогда не находились на столь высоком уровне».

В сентябре текущего года Николя Пашинян заявил, что в отношениях России и Армении нет ни одной проблемы.