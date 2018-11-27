Пашинян намерен вывести отношения с Россией на новый уровень
Армения намерена вывести отношения с Россией на новый уровень. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян в городе Ванадзоре, где проходили предвыборные митинги.
«Мы должны продолжать нашу работу по укреплению наших взаимоотношений с стратегическим партнером - Россией. Они должны быть подняты на качественно новый уровень как в рамках ОДКБ и ЕАЭС, так и в двустороннем формате», - сказал Пашинян.
Ранее и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, что Армения держит курс по укреплению союзнических отношений с Россией на всех уровнях. После смены власти в республике 8 мая 2018 года Пашинян заявил, что армяно-российские отношения «никогда не находились на столь высоком уровне».
В сентябре текущего года Николя Пашинян заявил, что в отношениях России и Армении нет ни одной проблемы.